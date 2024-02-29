9 ilde DHKP-C ve MLKP operasyonu: 9 kişi tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 27 Şubat’ta DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine yönelik operasyon düzenledi.
30 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 şüpheliden 9’u tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla 16 kişi serbest bırakıldı.
Firari 5 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- İzmir
- Terör
- Operasyon