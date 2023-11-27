9 milletvekilinin dokunulmazlık dosyası TBMM'de

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.



Polat, Çömez, Özlale ve Bozdağ'ın yanı sıra fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:



"HEDEP Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, HEDEP Mersin Milletvekili Ali Bozan, HEDEP Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, HEDEP İstanbul Milletvekili Keziban Konukcu Kok, HEDEP Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez."



Gelen fezlekeler arasında Berdan Öztürk ve Onur Düşünmez'in ikişer dosyası bulunuyor.

