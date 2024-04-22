9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? İşte en son gelişmeler

Bakan Yılmaz Tunç "Mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda TBMM'de 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz" dedi.



9. YARGI PAKETİNDE SON DURUM



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kadıköy'de bir otelde düzenlenen Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, 9. Yargı Paketi hakkında da bilgi verdi.



Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.



Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.