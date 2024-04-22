9. Yargı Paketi yolda | Bakan Tunç: Hazırlık tamamlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 64 ülkeden temsilcilerin İstanbul'da bir araya geldiği "Ceza İnfaz Kurumlarında Teknoloji Konferansı"na katıldı.



Tunç, Türkiye'nin son 22 yılda, hukuk devletinin tahkimi, temel hak ve özgürlüklerin genişletilmesi ile ceza adalet sisteminin insan haklarına uygun bir şekilde ilerletilmesi anlamında çok önemli mesafeler aldığını belirtti.



9. YARGI PAKETİ YOLDA



Bakan Tunç, toplumun ihtiyaçları ile bilişim teknolojilerinin gelişmesi, yeni suç tiplerinin de ortaya çıkması nedeniyle yasalarda yeni değişiklik ihtiyaçlarının ortaya çıktığını dile getirerek, "Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda mevzuatımızda kısmi değişiklikler ve yenilikleri hayata geçirmenin gayreti içerisindeyiz. Geçtiğimiz aylarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. Yargı Paketi'ni hayata geçirdik. Şimdi 9. Yargı Paketi'nin hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, milletvekillerimizin takdirlerine sunmuş olacağız." şeklinde konuştu.



Son 22 yıl içerisinde temel hak ve özgürlükleri genişleten, hak arama yollarını daha da arttıran, demokratik hukuk devleti ilkesini güçlendiren ve tahkim eden çok önemli anayasa değişikliklerine de imza attıklarını vurgulayan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde ortaya konulan hedefler doğrultusunda, reform çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini söyledi.



400'E YAKIN CEZAEVİ KAPANDI

Tunç, bugüne kadar şartları uygun olmayan 394 cezaevini kapattıklarını, insan hakları ve çağdaş ceza adalet sistemine uygun 299 cezaevinin hizmete açılmasını sağladıklarını bildirdi.



Şu anda cezaevlerinde bir yoğunlaşma olduğunu aktaran Tunç, bu konuya çözüm sağlama konusunda gayretlerini sürdürdüklerini dile getirdi.

