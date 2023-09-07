9 yaşındaki çocuğa 3 yıl süren istismar

Tokat’ın Erbaa ilçesinde yaşayan Onur K. isimli kişi, aynı köyde yaşadığı 9 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı.



Yaz aylarında babasından ayrı yaşayan annesinin yanına tatile giden küçük çocuk, durumu anlatınca anne F.K. şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, Onur K. gözaltına alındı.



“Çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan adliyeye sevk edilen Onur K., 28 Ağustos günü çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp cezaevine gönderildi.



9 yaşındaki çocuk ise annesine teslim edildi.

İLK İSTİSMAR 6 YAŞINDA



Tokat Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürülüp, aile görüşmecileri eşliğinde ifadesi alınan 9 yaşındaki çocuk, ilk istismarın 6 yaşındayken başladığını, Onur K.’nin kendisine cinsel içerikli görüntüler izlettiğini, daha sonra da istismar ettiğini anlattı.



Küçük çocuk, yaşadıklarını arkadaşına anlattığını, Onur K.’nin tehdit ettiğini, bu sebeple de durumu kimseye söyleyemediğini ifade etti.



Kız ayrıca babasına teslim edilmek istemediğini, bu durumun yeniden yaşanabileceğini söyledi.



SUÇUNU KABUL ETTİ



Onur K. ise ifadesinde suçunu kabul etti. Onur K., “Ona da 'Hiç kimseye söyleme beni hapse atarlar' diyordum. Babası bu durumu öğrenmiş 2 gün önce bana vurdu. Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım, cezaevine girmek istemiyorum.” dedi.