9 yaşındaki Mira neden fenalaştı? | Kafatasında 8 çatlak olan küçük kız yoğun bakımda

Ankara Keçiören'de Halit Fahri Özansoy İlköğretim Okulu'nda 9 yaşındaki Mira Şahin sınıfında fenalaştı.



Küçük kız, hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı. Mira'nın sağlık durumunun kritik olduğu belirtilirken ailenin çözülmesini istediği birçok soru işareti var.



İddiaya göre, 3. sınıf öğrencisi Mira Şahin öğretmenin yanına gidip başının ağrdığını söyledi. Ardından ailesi aranarak okula çağrıldı ancak Mira kendinde değildi.



4 BUÇUK SAATLİK İHMAL



Ailesi Mira'nın kafatasında 8 çatlak olduğunu iddia ediyor.



Küçük kızın anneannesi Miyase Bakı, okula geldiklerinde çocuğu masanın üzerine yatırdıklarını, başında beklediklerini iddia ederek "Çocuğumuz kusmuş, o sırada bize 'Ambulansı arayalım mı?' diye soruyorlar." dedi.



"Kafası tahtaya çarpan çocuğun kafatasında 8 tane kırık olmaz." diyen anneanne, "Ne olduğu belli değil. Öğretmen mi darp etti? Bir yerden mi düştü? bilinmiyor..." ifadelerinde bulundu.



Baba Çağrı Şahin ise çocuğunun saat 10.30'da beyin kanaması geçirdiğini, okulun ise kendilerine saat 14.30 sıralarında haber verdiğini dile getirerek "4 buçuk saatlik bir ihmal söz konusu." diye konuştu.



EMNİYET VE MEB'DEN SORUŞTURMA



Olayla ilgili hem emniyet hem de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından soruşturma başlatıldı.



Okuldaki güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor.



Öğretmenlerin ifadesi alınırken öğrencilere de pedagog eşliğinde olayın sorulacağı öğrenildi.



"Mira darp mı edildi?" ya da "Olay bir kaza mı? Bir ihmal var mı?" soruları soruşturma sonucunda ortaya çıkacak.



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