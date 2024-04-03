9 yaşındaki yeğenine hırsızlık yaptırdı

Olay yerine gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Bölgedeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, Çiğdem D.'nin yakındaki bir apartmanda oturan akrabasının evine gittiğini tespit etti.



Şüpheli Çiğdem D.'nin, kıyafetinin içine sakladığı çantayla apartmana girdiği anlar kamerayla görüntülendi.



Polis, şüphelinin daha sonra Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'ndeki evine gittiğini belirleyip, adrese operasyon düzenledi.



Çiğdem D. gözaltına alındı ancak yapılan aramada altınlar bulunamadı. Emniyete götürülen Çiğdem D., suçlamayı reddettiği ifadesinde, "O saatlerde parkta yeğenimi gezdiriyordum. Çantadan haberim yok. Ben çalmadım." dedi.



İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Çiğdem D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun