9 yıl sonra yeniden belde oldular | Danıştay’ın kararı 5 yıl sonra işleme alındı

“NÜFUSUMUZ YETERLİ OLMADIĞI İÇİN BELEDİYEMİZ 2014 YILINDA KAPANDI”



Niksar Kaymakamı’nın belediye başkanlığına vekalet edeceğini belirten Demircili köyü muhtarı Polis Şahin, “Bizim nüfusumuz yeterli olmadığı için belediyemiz 2014 yılında kapandı. 2012 yılında nüfusu 2 bin üzerinde olan belediyeler kalacak diye bir kanun çıktı. Bu süreç içerisinde, biz beldemizin nüfusunu vatandaşlarla iş birliği yaparak tamamladık. Mahkemeye verdik. O mahkeme sürecinde bu hak bize tanındı. Belediyemiz şükürler olsun geri döndü. Belediyemize başkan atandı. Niksar Kaymakamı yürütüyor belediye başkanlığı görevini. Seçime kadar yürütecek. Encümen oluşturduk. Grup oluşturduk. Çalışmalarımız devam ediyor. 2024'teki seçimlerde biz kendi başkanımızı seçeceğiz ve beldemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.



“BİR SONUÇ ALACAĞIMIZI UMUT ETMİYORDUK”



Belde statüsünün korunması için dava açtıklarını ifade eden Demircili Beldesi Dernek Başkanı İsmail Şahin, “Davamızın 9 yıllık bir bekleme süreci oldu. Beklemedeydik. Bir sonuç alacağımızı da umut etmiyorduk ancak 15 gün önce güzel haber aldık. Davamızın bizim lehimize olumlu sonuçlandığının haberini aldık. Tokat'ta çok sayıda belde belediyesi kapandı. Sadece dönüş olan belediye Demircili Belediyesi oldu. Şu anda tabii ki belde olmaktan çıktığı için Demircili'nin nüfusu hızla düştü. Gerek gurbetçilerimiz gerek İstanbul, gerek yurt dışına gidenlerle nüfusumuz düştü ama Niksar Kaymakamlığı'mızın koordinesinde ilk toplantımızı yaptık. Süratle nüfusumuzu tamamlama aşamasındayız.” diye konuştu.