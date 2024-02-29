90'ların ünlü mankeninden ajansa dava: "Hey corç versene borç" klibi delil oldu

Delil olarak sunulan "Hey Corç" şarkısının sözleri

Hey zil çaldı mı, kızlar çıktı mı

Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı

Seninki hülya benimki rüya

Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha



Hey Corç versene borç

Olmaz Maykıl bende de yok



Sinemada film var hey sende kaç para var

İşte geliyor kızlar bu işte bir iş var

Yarımda çay var ikide maç var

Kahvede kumar moruk paraları sökül ha



Hey Corç versene borç

Olmaz Maykıl bende de yok



Önlere geçelim baylar ilerde boş yer var

Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar

Evet sayın bay biraz öne kay

Vay canına vay

Manitanın arkasından çekil ha



Hey Corç versene borç

Olmaz Maykıl bende de yok



Karnede zayıf var hapı yuttuk çocuklar

Evde bizi bekler kızgın suratlar

Deniz ve kızlar diskoda danslar

Uçtu rüyalar eylülü unutma sıkı çalış ha



Hey Corç versene borç

Olmaz Maykıl bende de yok

Olmaz Maykıl bozuk yok