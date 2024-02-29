90'ların ünlü mankeninden ajansa dava: "Hey corç versene borç" klibi delil oldu

Bir dönemin ünlü manken ve foto modeli Meltem Ören, Eski güzellik kraliçesi Neşe Erberk’in, Erberk Kast Prodüksiyon şirketine karşı dava açtı. Halk TV'nin haberine göre Ören, Erberk’in şirketinde 1991’de çalışmaya başlamasına rağmen sigorta girişinin 1997 yılında yapıldığını öne sürdü. "Hak kaybına uğradım" diyen Ören, SGK’nın da davalı olduğu dosyada hizmet tespitinin yapılmasını istedi.
İddiasını desteklemek amacıyla, Hakan Peker'in "Kolay mı Unutmak" ve "Hey Corç" adlı şarkılarının kliplerinde yer almasını delil olarak sunan Ören, görüntüleri o dönem şirkette çalıştığını kanıtlamak için kullanıldı.
Ayrıca, Ören'in ajansın yönlendirmesiyle katıldığı katalog çekimlerine ilişkin görüntüleri de dava dosyasına ekledi.
Ören, şirketin işe giriş bildirimini geciktirmesinin kendisine hak kaybına uğrattığını iddia etti. Bu gecikmenin nedenlerini belirtmeden ve kendisine uygun bir açıklama sunulmaksızın işe girişinin 1997 olarak bildirilmesinin haksız olduğunu söyledi.
Eski manken, mahkemeden hizmet tespitinin yapılmasını ve gerçek işe giriş tarihinin belirlenmesini talep etti.
Delil olarak sunulan "Hey Corç" şarkısının sözleri
Hey zil çaldı mı, kızlar çıktı mı
Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı
Seninki hülya benimki rüya
Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha
Hey Corç versene borç
Olmaz Maykıl bende de yok
Sinemada film var hey sende kaç para var
İşte geliyor kızlar bu işte bir iş var
Yarımda çay var ikide maç var
Kahvede kumar moruk paraları sökül ha
Hey Corç versene borç
Olmaz Maykıl bende de yok
Önlere geçelim baylar ilerde boş yer var
Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar
Evet sayın bay biraz öne kay
Vay canına vay
Manitanın arkasından çekil ha
Hey Corç versene borç
Olmaz Maykıl bende de yok
Karnede zayıf var hapı yuttuk çocuklar
Evde bizi bekler kızgın suratlar
Deniz ve kızlar diskoda danslar
Uçtu rüyalar eylülü unutma sıkı çalış ha
Hey Corç versene borç
Olmaz Maykıl bende de yok
Olmaz Maykıl bozuk yok
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