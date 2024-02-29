90'ların ünlü mankeninden ajansa dava: "Hey corç versene borç" klibi delil oldu

Bir dönemin ünlü mankeni Meltem Ören, eski güzellik kraliçesi Neşe Erberk’in sigorta şirketine karşı dava açtı. Ören'in iddiasına göre şirket ile 1991 yılında çalışmaya başladığını ancak şirketin  işe giriş tarihini 1997 olarak girdiğini belirtti. Eski manken bu iddiasını desteklemek amacıyla, Hakan Peker'in "Kolay mı Unutmak" ve "Hey Corç" adlı şarkılarının kliplerini delil olarak sundu.

90'ların ünlü mankeninden ajansa dava: "Hey corç versene borç" klibi delil oldu

Bir dönemin ünlü manken ve foto modeli Meltem Ören, Eski güzellik kraliçesi Neşe Erberk’in, Erberk Kast Prodüksiyon şirketine karşı dava açtı. Halk TV'nin haberine göre Ören, Erberk’in şirketinde 1991’de çalışmaya başlamasına rağmen girişinin 1997 yılında yapıldığını öne sürdü. "Hak kaybına uğradım" diyen Ören, ’nın da davalı olduğu dosyada hizmet tespitinin yapılmasını istedi.

İddiasını desteklemek amacıyla, Hakan Peker'in "Kolay mı Unutmak" ve "Hey Corç" adlı şarkılarının kliplerinde yer almasını delil olarak sunan Ören, görüntüleri o dönem şirkette çalıştığını kanıtlamak için kullanıldı.

Ayrıca, Ören'in ajansın yönlendirmesiyle katıldığı katalog çekimlerine ilişkin görüntüleri de dava dosyasına ekledi.

Ören, şirketin işe giriş bildirimini geciktirmesinin kendisine hak kaybına uğrattığını iddia etti. Bu gecikmenin nedenlerini belirtmeden ve kendisine uygun bir açıklama sunulmaksızın işe girişinin 1997 olarak bildirilmesinin haksız olduğunu söyledi. 

Eski manken, mahkemeden hizmet tespitinin yapılmasını ve gerçek işe giriş tarihinin belirlenmesini talep etti.

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Delil olarak sunulan "Hey Corç" şarkısının sözleri 

Hey zil çaldı mı, kızlar çıktı mı
Bizim öğretmen dalgayı çaktı mı
Seninki hülya benimki rüya
Ders çıkışında okulun kapısında dikil ha

Hey Corç versene borç
Olmaz Maykıl bende de yok

Sinemada film var hey sende kaç para var
İşte geliyor kızlar bu işte bir iş var
Yarımda çay var ikide maç var
Kahvede kumar moruk paraları sökül ha

Hey Corç versene borç
Olmaz Maykıl bende de yok

Önlere geçelim baylar ilerde boş yer var
Biletçi diyor ki bozuk olsun paralar
Evet sayın bay biraz öne kay
Vay canına vay
Manitanın arkasından çekil ha

Hey Corç versene borç
Olmaz Maykıl bende de yok

Karnede zayıf var hapı yuttuk çocuklar
Evde bizi bekler kızgın suratlar
Deniz ve kızlar diskoda danslar
Uçtu rüyalar eylülü unutma sıkı çalış ha

Hey Corç versene borç
Olmaz Maykıl bende de yok
Olmaz Maykıl bozuk yok

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