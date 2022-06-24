92 yaşındaki kişi tartıştığı eşini öldürdü

Muş'ta eşinin vurduğu yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Olay, Hürriyet Mahallesi İstanbul Evleri'nde yaşayan 91 yaşındaki K.G. ile 72 yaşındaki H.G. çiftinin zemin kattaki dairelerinde meydana geldi.

Sabah 05.30 sıralarında eşiyle tartışmaya başlayan K.G., uzun namlu silahı ile eşine ateş etti.

Komşuların 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölgeye gelen polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.



H.G.’nin cesedi inceledikten sonra otopsisi yapılmak üzere cenaze nakil aracıyla Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerindeki çiftin yakınları da sinir krizi geçirdi.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi