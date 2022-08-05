920 personelle Eren Abluka-30 operasyonu: 1 milyon kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit J.Uzm.Çvş. İlyas Genel' Narko Terör Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 920 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.



Operasyonun ilk gününde; Diyarbakır Lice İlçesi Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında önceden tespit edilen 70 ayrı noktada gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetinde yaklaşık piyasa değeri 3 milyon altıyüzbin TL tutarında olan 30 kg toz esrar, 107 kg kubar esrar, 1.150.710 kök kenevir bitkisi, 182.000 kök skunk bitkisi ele geçirildi.