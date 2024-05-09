AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor

Ankara CerModern’de 9 Mayıs Avrupa Günü’nde açılacak “Yarattığımız, Paylaştığımız Ortak Miras” dijital fotoğraf sergisini kaçırmayın! Sergi 10 Mayıs Cuma - 12 Mayıs Pazar tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor

Avrupa Birliği Delegasyonu tarafından düzenlenen sergi, ortak mirasa odaklanıyor ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen kültürel mirasın korunması projelerinden fotoğraflar içeriyor.

Ankaralıları sergiyi ziyaret etmeye ve serginin tadını çıkarmaya çağıran AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, şunları söyledi:

“Bu olağanüstü sergi, AB ve Türkiye tarafından yürütülen projelerin fotoğraflarını içeriyor ve ortak kültürel mirasın korunması ve muhafaza edilmesi konusunda uzun süredir devam eden iş birliğimizi gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler kendilerini Türkiye’nin büyülü manzaralarına ve mimarisine bırakabilecekler. Bu sergide pek çok olumlu duyguyu deneyimleyeceğinizi ve ortak kültürel mirasımıza değer verme, onu koruma ve tanıtma konusundaki ortak çabalarımızı daha da takdir edeceğinizi umuyorum. Bu, gelecek nesiller için sakladığımız bir armağan - zaman ve mekân arasında köprü kuran bir miras.”

İşte sergiden bazı fotoğraflar:

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 1

Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması projesi, dünyaca ünlü Nemrut Dağı Milli Parkı ve tarihi Kommagene Krallığı’nın bulunduğu Adıyaman ili ve ilçelerinin turizm potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyor.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 2
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 3
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 4

Gaziantep’te 1860 yılında inşa edilen Kendirli Kilisesi ve Latin Okulu, AB'nin desteğiyle Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün merkezi olarak restore edildi.

Enstitü, ortak değerleri ve ortak kültürel mirası bir araya getirerek, koruyarak ve tanıtarak eski Anadolu uygarlıklarının arkeolojik ve tarihi miras eserlerine erişilebilirlik sağlayacak.

AB’deki benzerleriyle ağlar kurarak Enstitü, en son araştırmalar, teknolojiler, yönetişim modelleri ve sürdürülebilir arkeolojik uygulamalar konusunda bilgi ve beceri alışverişine olanak sağlayacak.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 5
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 6
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 7

“Van’ın Turistik Değerlerinin Ortaya Çıkarılması” projesi tarihi, kültürel ve doğal değerlere odaklandı. Bölgedeki turizmi kolaylaştırmak için bilgi üretti ve bir film yaptı.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 8
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 9
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 10

‘İzmir'in Kültürel Zenginliği- Yahudi Mirasını Yaşatmak’ projesi Kemeraltı semtindeki kültürel alanların korunmasında önemli bir rol oynadı.

Projenin merkezinde, Hevra ve Foresteros Sinagogları için hazırlanan restorasyon planları ile Havra Bölgesi’nin yeniden canlandırılmasına yönelik stratejik bir master planın geliştirilmesi yer aldı.

Tarihi 17. yüzyıla kadar uzanan Eski Yahudi Mahallesi, birbirine bağlı altı sinagogdan oluşuyor.

İzmir’in zengin çok kültürlü mirasının bir kanıtı olan bu yapılar bütünü, Türk tarihine ve dünya anıtlarına bir övgü niteliğinde.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 11
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 12
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 13

Kısa adı Elele olan “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog” projesi, Erzincan, Mardin, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep olmak üzere beş şehirde kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek genç erkekler ve kadınlar arasında kültürler ve dinler arası diyaloğu artırmayı amaçladı.

Faaliyet, kültür alanında çalışan küçük sivil toplum kuruluşlarına fon sağlayarak onları güçlendirdi.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 14
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 15
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 16

“Erzurum, Erzincan ve Kars’ta Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi” projesi, bölgesel turizm sektörü için altyapıya odaklandı.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 17
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 18

7- Kaçkarlar

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 19

Beş yıl süren projede Kaçkar Dağları’nın doğal değerlerini tespit etmek için en modern araştırma yöntemleri kullanıldı. Ayrıca proje yöre halkının gelirlerini artırmalarına da yardımcı oldu.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 20
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 21
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 22

“Şanlıurfa’da Tarihin Yeniden Canlandırılması” projesi ile kentin tarihi alanları, sokakları ve binaları yenilendi. Daha işlevsel bir çevre planlaması yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’nin arkeolojik kazı alanı korundu.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 23
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 24
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 25

Tarihi ve kültürel mirası koruyan, bölgede kültür turizmini geliştiren ve tarım ve kültür turizmi projelerini destekleyen GAP Bölgesi Kültürel Mirası Geliştirme Programı bölgenin sosyo-ekonomik büyümesine katkıda bulundu.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 26
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 27
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 28

Smyrna Antik Kenti alanındaki kültürel mirasının sürdürülmesini, tanıtılmasını ve daha iyi anlaşılması “Ortak Kültürel Miras” programı kapsamında finanse edilen “Heritage Alive” projesinin amaçların arasındaydı.

İzmir Kentimiz Derneği’nin Santagata Vakfı ile iş birliği içinde yürüttüğü bu girişim, ayrıca ziyaretçi katılımını artırmayı, farkındalığı yükseltmeyi ve mirasın yorumlanması için yeni araçlar geliştirmeyi de amaçladı.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 29
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 30
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 31

“Mardin Sürdürülebilir Turizm” projesi turizm altyapısını güçlendirdi. Proje kapsamında birçok tarihi bina yenilendi ve eğitimler verildi.

Proje, Mardin için UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme yolunda bir adım oldu.

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 32
AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 33

Fotoğraflar: Erdem Kırım

Katkıda Bulunanlar:

Selda Tan Dilek, Tilda Koenka, Ali Ege Gütekin, Ertuğrul Balıkçıoğlu

AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor - 34

TÜRKİYE HABERLERİ

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Cem Garipoğlu’nun otopsi görüntülerine ilişkin yeni iddia: "Görüntülerin dökümünü yapan ve raporu hazırlayan trafik polisi"

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Çöl tozu Türkiye'yi kaplayacak: Toz taşınımı nedir, ne zaman bitecek, kaç gün sürecek?

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Eski çorap fabrikasına Bitcoin baskını

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Ayhan Bora Kaplan soruşturması | Ankara Emniyeti'nde 3 görevden uzaklaştırma

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Damat aileyi katletti: Öldürüp cesetlerin fotoğraflarını paylaştı

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Üçüncü kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...