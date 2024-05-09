AB-Türkiye Kültürel Miras Sergisi açılıyor

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından düzenlenen sergi, ortak mirasa odaklanıyor ve Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklenen kültürel mirasın korunması projelerinden fotoğraflar içeriyor.



Ankaralıları sergiyi ziyaret etmeye ve serginin tadını çıkarmaya çağıran AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, şunları söyledi:



“Bu olağanüstü sergi, AB ve Türkiye tarafından yürütülen projelerin fotoğraflarını içeriyor ve ortak kültürel mirasın korunması ve muhafaza edilmesi konusunda uzun süredir devam eden iş birliğimizi gözler önüne seriyor. Ziyaretçiler kendilerini Türkiye’nin büyülü manzaralarına ve mimarisine bırakabilecekler. Bu sergide pek çok olumlu duyguyu deneyimleyeceğinizi ve ortak kültürel mirasımıza değer verme, onu koruma ve tanıtma konusundaki ortak çabalarımızı daha da takdir edeceğinizi umuyorum. Bu, gelecek nesiller için sakladığımız bir armağan - zaman ve mekân arasında köprü kuran bir miras.”

İşte sergiden bazı fotoğraflar:



Adıyaman’da Turizm Sektörünün Canlandırılması projesi, dünyaca ünlü Nemrut Dağı Milli Parkı ve tarihi Kommagene Krallığı’nın bulunduğu Adıyaman ili ve ilçelerinin turizm potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyor.

Gaziantep’te 1860 yılında inşa edilen Kendirli Kilisesi ve Latin Okulu, AB'nin desteğiyle Türkiye Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün merkezi olarak restore edildi. Enstitü, ortak değerleri ve ortak kültürel mirası bir araya getirerek, koruyarak ve tanıtarak eski Anadolu uygarlıklarının arkeolojik ve tarihi miras eserlerine erişilebilirlik sağlayacak. AB’deki benzerleriyle ağlar kurarak Enstitü, en son araştırmalar, teknolojiler, yönetişim modelleri ve sürdürülebilir arkeolojik uygulamalar konusunda bilgi ve beceri alışverişine olanak sağlayacak.

“Van’ın Turistik Değerlerinin Ortaya Çıkarılması” projesi tarihi, kültürel ve doğal değerlere odaklandı. Bölgedeki turizmi kolaylaştırmak için bilgi üretti ve bir film yaptı.



‘İzmir'in Kültürel Zenginliği- Yahudi Mirasını Yaşatmak’ projesi Kemeraltı semtindeki kültürel alanların korunmasında önemli bir rol oynadı. Projenin merkezinde, Hevra ve Foresteros Sinagogları için hazırlanan restorasyon planları ile Havra Bölgesi’nin yeniden canlandırılmasına yönelik stratejik bir master planın geliştirilmesi yer aldı. Tarihi 17. yüzyıla kadar uzanan Eski Yahudi Mahallesi, birbirine bağlı altı sinagogdan oluşuyor. İzmir’in zengin çok kültürlü mirasının bir kanıtı olan bu yapılar bütünü, Türk tarihine ve dünya anıtlarına bir övgü niteliğinde.



Kısa adı Elele olan “Kültür ve Sanat Yoluyla Değişim için Diyalog” projesi, Erzincan, Mardin, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep olmak üzere beş şehirde kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek genç erkekler ve kadınlar arasında kültürler ve dinler arası diyaloğu artırmayı amaçladı. Faaliyet, kültür alanında çalışan küçük sivil toplum kuruluşlarına fon sağlayarak onları güçlendirdi.



“Erzurum, Erzincan ve Kars’ta Kış Turizmi Koridorunun Geliştirilmesi” projesi, bölgesel turizm sektörü için altyapıya odaklandı.



7- Kaçkarlar



Beş yıl süren projede Kaçkar Dağları’nın doğal değerlerini tespit etmek için en modern araştırma yöntemleri kullanıldı. Ayrıca proje yöre halkının gelirlerini artırmalarına da yardımcı oldu.

“Şanlıurfa’da Tarihin Yeniden Canlandırılması” projesi ile kentin tarihi alanları, sokakları ve binaları yenilendi. Daha işlevsel bir çevre planlaması yapıldı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe’nin arkeolojik kazı alanı korundu.

Tarihi ve kültürel mirası koruyan, bölgede kültür turizmini geliştiren ve tarım ve kültür turizmi projelerini destekleyen GAP Bölgesi Kültürel Mirası Geliştirme Programı bölgenin sosyo-ekonomik büyümesine katkıda bulundu.

Smyrna Antik Kenti alanındaki kültürel mirasının sürdürülmesini, tanıtılmasını ve daha iyi anlaşılması “Ortak Kültürel Miras” programı kapsamında finanse edilen “Heritage Alive” projesinin amaçların arasındaydı. İzmir Kentimiz Derneği’nin Santagata Vakfı ile iş birliği içinde yürüttüğü bu girişim, ayrıca ziyaretçi katılımını artırmayı, farkındalığı yükseltmeyi ve mirasın yorumlanması için yeni araçlar geliştirmeyi de amaçladı.

“Mardin Sürdürülebilir Turizm” projesi turizm altyapısını güçlendirdi. Proje kapsamında birçok tarihi bina yenilendi ve eğitimler verildi. Proje, Mardin için UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girme yolunda bir adım oldu.