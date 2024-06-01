İzmir'de dehşet: Oğlunu öldürdü, kendini tuvalete kilitledi

İzmir’de kavga ettiği oğlu Ahmet Doğanoğlu'nu ekmek bıçağıyla yaralayan baba M.D., daha sonra kendini tuvalete kilitledi. Ağır yaralanan oğlu Ahmet, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İzmir'de dehşet: Oğlunu öldürdü, kendini tuvalete kilitledi

Olay, Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi 132 Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre baba M.D., evinde oğlu Ahmet Doğanoğlu (21) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın ilerlemesiyle M.D., mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile oğlu Ahmet Doğanoğlu’nu göğüs, karın ve bacak kısmından yaraladı.

M.D. olayın ardından yakınlarda bulunan kahvehaneye kaçtı. Sesleri duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SAKLANDIĞI KAHVEHANEDE KENDİNİ TUVALETE KİLİTLEDİ

Yerde yaralı olarak yatan Ahmet Doğanoğlu, sağlık ekiplerince ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri baba M.D.’nin, olay yerinden kaçıp saklandığı kahvehaneye gitti. Orada ekipleri gören M.D., kendini tuvalete kilitledi. Ekipler, tuvalet kapısını zorlayarak açtı ve şüpheli M.D.’yi olayda kullandığı 1 adet ekmek bıçağı ile yakaladı.

EVE KÖPEK GETİRDİĞİ İÇİN OĞLUYLA TARTIŞMIŞ

Şüpheli baba M.D., ifadesinde çocuğu ile sürekli kavga halinde olduğunu, eve köpek getirdiği için kavga ettiklerini ve mutfaktan aldığı bıçakla oğlunu yaraladığını söyledi.

Öte yandan ağır yaralanan Ahmet Doğanoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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