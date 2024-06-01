Anadolu Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 2 kamyon ile motosikletin karıştığı kazada 4 kişi yaralanırken kaza nedeniyle Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda kaza: 4 yaralı

Otoyolun Dilovası geçişi Ankara istikameti Tavşancıl Mahallesi mevkisinde, Adem D.'nin kullandığı kereste yüklü kamyon, Sami K. idaresindeki kamyon ve Ahmet K. yönetimindeki motosiklet çarpıştı.

Kereste yüklü kamyonun devrilmesi sonucu otoyolun Ankara istikameti ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfiaye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücüler ile motosikletteki Başak K. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşama kapanan Ankara istikameti, araçların kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.

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