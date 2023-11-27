ABD Başkonsolosluğu İrtibat Görevlisi Metin Topuz tahliye edildi

FETÖ ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddiasıyla 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan dönemin ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz, 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi.



Topuz'un FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava 11 Haziran 2020'de karara bağlanmıştı. Mahkeme, Metin Topuz'u 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Topuz, denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildi.



4 SUÇTAN BERAAT KARARI VERİLMİŞTİ



Mahkeme, sanık Topuz'un "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetme", "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" ve "Gizliliğin ihlali" suçlarından ise beratına karar vererek tutukluluk halinin de devamına hükmetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Metin Topuz'un tutuklu ve hükümlü olarak cezaevinde kaldığı süre uyarınca 9 Kasım 2023 tarihinde denetimli serbestlik kararıyla tahliye edildiğini bildirdi.