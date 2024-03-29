ABD heyetinden Ankara temasları | Gündem terörle mücadele ve F-16 süreci

“F-16 KONUSUNDA SORUN YOK”



Bir gazetecinin “F-16 tedarik süreci de gündeme geldi mi?” sorusu üzerine Akar, bu konunun da görüşmede gündeme geldiğini, F-16 konusunda herhangi bir sorunun olmadığını vurguladı. Akar, “Burada herhangi bir sorun yok. Gerekli anlaşmalar, sözleşmeler yapıldı. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan’ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmeler var. Onun devamında gelen hadiseler var. Bu artık normal şekilde takibi yapılan, kararlaştırılmış bir proje olarak karşımızda duruyor herhangi bir sorun yok.” diye konuştu.



Bir gazetecinin “Stratejik mekanizma toplantısı sonrası ortak açıklama yapılmıştı. ‘Terörle mücadele istişareleri yeniden başlatıldı’ ifadesi kullanılmıştı. Bu da gündeme geldi mi?” sorusu üzerine Akar, konunun görüşmede gündeme geldiğini söyledi.



Akar, “PKK’dan, YPG’den rahatsızlığımızı orada tekrar tekrar ifade ettik. Suriye’nin, Irak’ın kuzeyindeki PKK-YPG varlığına karşı, DEAŞ varlığına karşı işbirliği yapmamız gerektiğini, iki müttefik olarak beraber çalışmamız gerektiğini ifade ettik. Diğer konularda da Dışişleri Bakanımız zaten gereğini yapacaktır.” dedi.

ROGERS: ORTAKLIK KONUSUNA ODAKLANILDI



ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu Başkanı Rogers da heyet olarak Suudi Arabistan ve Pakistan’dan sonra Türkiye’yi ziyaret ettiklerini söyledi.



Temel olarak güvenlikle ilgili ortaklıklara ilişkin konulara odaklandıklarını anlatan Rogers, “Ancak daha çok ortaklığımızı nasıl geliştirebileceğimize ilişkin sizin düşüncelerinizi de öğrenebiliriz. En çok ilgilendiğim konulardan biri Ukrayna krizinin nasıl sonuca bağlanabileceğine dair sizin görüşleriniz.” diye konuştu.