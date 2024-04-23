ABD'de, Türk doktora öğrencisinin 6 Şubat depremini tasvir ettiği tablosu birinci seçildi

ÖDÜLÜ DEPREMZEDELERE BAĞIŞLAMA KARARI ALDI



ABD'de sanat eğitimi alan Öztürk, mükemmellik ödülüne layık görülen eseri için verilen 500 dolar değerindeki parayı da "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi mağdurları için bağışladığını belirtti.



Sanat öğrencisi Öztürk, "Eseri yaparken, depremzedelere faydalı olabilmesini çok istemiştim. Bu vesileyle bu yıl, eserimin ödül parası olan 500 doları (yaklaşık 16 bin TL), depremzedelere yollayacağım." diye konuştu.



Milli Eğitim Bakanlığı New York Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Şamil Öçal da "Burslu bir öğrencimizin böylesine prestijli bir ödülü ikinci defa alıyor olmasının yanında, işlediği konu ve ödülünü bağışlama kararı da, sahip olduğu milli ve insani hassasiyetleri ortaya koyması bakımından, bizi ayrıca memnun etti." ifadelerine yer verdi.



Türk öğrenci, iki yıl önce de aynı ödülü, 1878'den bu yana Amerikan tarihini simgeleyen Connecticut eyaletindeki "Fox Hill Tower" isimli kuleyi resmettiği çalışmasıyla almış, bu eseri üniversitenin onur koleksiyonunda 1 yıl boyunca sergilenmişti.



Marmara Üniversitesi Sanat Eğitimi bölümünden mezun olduktan sonra MEB bursu ile ABD'ye yüksek lisans ve doktora eğitimi için gönderilen Sena Karataş Öztürk, 2018'de yüksek lisans eğitimi sırasında, Alabama Sanat Eğitimi Derneği tarafından da ödüle layık görülmüştü.