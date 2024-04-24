Abdullah Güler kimdir? AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Abdullah Güler, 28 Mart 1969 yılında Sivas’ta dünyaya geldi. İlkokulu Ülkü İlkokulunda, Ortaokulu ve Liseyi Sivas İmam Hatip Lisesinde tamamladı.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1994 yılında bitirdi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığında 2003- 2014 yılları arasında İl Yönetim Kurulu Üyeliği- İl Seçim İşleri Başkanlığı görevlerini yürüttü.



İstanbul- Beyoğlu’nda uzun yıllar serbest avukat olarak çalıştıktan sonra, TOKİ Başkanlığında 2014-2018 yılları arasında Hukuk Müşaviri/ Başkan danışmanı olarak görev yaptı.



2016-2018 yılları arasında Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Ayrıca, 2009-2014 yılları arasında Sultangazi Belediye Meclis üyeliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği ve Hukuk Komisyonu Başkanlığı yaptı.



2018 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili olarak seçildi. 27. Dönemde TBMM Adalet Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı.



2023 Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti Sivas Milletvekili seçilen Abdullah Güler AK Parti Grup Başkanlığı görevini sürdürmektedir.