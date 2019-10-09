Beşiktaş’ın sezon başında tekrar kadrosuna katmak için uğraş verdiği Vincent Aboubakar konusunda ilginç gelişmeler yaşanıyor. Takımı Porto'da verilen 3 günlük izni İstanbul'da değerlendiren Kamerunlu forvetin, İstanbul'da arkadaşlarıyla buluştuğu ifade edildi.



Fotomaç gazetesinin Portekiz'de yayın yapan O Jogo'ya dayandırdığı haberde, İstanbul'a gelen Aboubakar'ın kafa karıştırdığı belirtildi. Kamerunlu golcünün şu anda Porto'da forma giyemediğine işaret edilirken, Beşiktaşlı yetkilileri ikna ederek devre arası transfer döneminde çare arayacağı kaydedildi.



Portekiz basınının haberine göre Aboubakar, Beşiktaş ile transfer görüşmesi gerçekleştirecek ve Ocak ayında dönüp dönemeyeceği hakkında nabız yoklayacak. 19 Ekim'de Porto'nun oynayacağı Portekiz Kupası maçını beklediği ifade edilen Aboubakar'ın, teknik direktör Concecaio'nun opsiyonlarından biri olmadığı ifade edildi.



Ocak'ta transferi düşünen yıldız forvetin İstanbul'u ve Beşiktaş'ı da sevdiği bildirildi. 2016-17 sezonunda siyah-beyazlı formayı giyen Aboubakar, Beşiktaş'ta yer almaya sıcak bakıyor. Beşiktaş sezon başı Aboubakar ile ilgilenmiş ancak görüşmeler 'sağlık raporları' nedeniyle tıkanmıştı.

EYLÜL'DEN NİSAN'A OYNAMADI

Porto'ta forma giyen Aboubakar ön çapraz bağ yırtığı sebebiyle, 29 Eylül 2018'ten 15 Nisan 2019 tarihine kadar 41 maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kaldı. Aboubakar bu sürenin dışında kas yaralanması ve diz çürüğü nedeniyle de toplam 11 maçta forma giyemedi.

107 GOL 37 ASİST



Vincent Aboubakar, profesyonel kulüp kariyerinde bugüne kadar toplam 107 gol atmayı başardı. Kamerunlu forvet Porto'da 56, Beşiktaş'ta 19, Lorient'te 17, Valenciennes'te ise 15 gol attı. 27 yaşındaki başarılı forvet bu periyotta 37 de asist yapmayı başardı.

Bu sezon Porto'da teknik direktör Sergio Conceiçao tarafından sadece 4 dakika şans bulabilen 27 yaşındaki futbolcunun 2021 yılına kadar Portekiz ekibi ile sözleşmesi bulunuyor.

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