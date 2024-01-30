Aç kalan yılkı atları şehir merkezine indi

Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan At Yaylası'nda yaşayan yılkı atları, dün akşam saatlerinde şehir merkezinde bulunan Kürkçüler Mahallesi'nde görüldü.

Yiyecek bulmak için karla kaplı yayladan şehir merkezine inen atları görenler belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, atlara saman ve buğday verdi.

Onlarca atın şehir merkezindeki görüntüleri ilginç anlara sahne oldu. Yem verilen atlar daha sonra doğal ortamlarına geri döndü.