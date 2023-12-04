Acemi sürücü kazası | Önce kamyonete sonra sahibine çarptı

Bartın'da ehliyetini yeni aldığı öne sürülen bir sürücü, park halindeki kamyonete çarptı. Acemi sürücü, aracını geri almak isterken kamyonete bir kez daha çarptı. Ancak bu kez kamyonetin sahibi ile arkadaşı arada sıkıştı.

Acemi sürücü kazası | Önce kamyonete sonra sahibine çarptı

Bartın'da bir sürücü, çarptığı araca 1 dakika sonra yeniden bu kez sahibiyle birlikte çarptı.

Kaza Çaydüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki araç bir iş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonete çarptı.

Kazayı gören kamyonet sürücüsü arkadaşıyla birlikte olay yerine geldi. Kamyonetin sahibi, tutanak tutmak için fotoğraf çektikten sonra acemi sürücüden aracı geri almasını istedi.

Aracını düzgün bir yere park etmek isteyen acemi sürücü,  bu kez kamyonetindeki hasara bakmayan isteyen kişi ve arkadaşına çarptı.

İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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