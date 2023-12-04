Acemi sürücü kazası | Önce kamyonete sonra sahibine çarptı

Kazayı gören kamyonet sürücüsü arkadaşıyla birlikte olay yerine geldi. Kamyonetin sahibi, tutanak tutmak için fotoğraf çektikten sonra acemi sürücüden aracı geri almasını istedi.



Aracını düzgün bir yere park etmek isteyen acemi sürücü, bu kez kamyonetindeki hasara bakmayan isteyen kişi ve arkadaşına çarptı.



İki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.