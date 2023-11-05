Acı olay: Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Aksaray'da, babasının kullandığı traktörden düşüp, tekerleğin altında kalan 3 yaşındaki Ayaz Yen, yaşamını yitirdi.

Acı olay: Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Cankıllı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Zübeyir Yen (29), tarlasına tohum ektikten sonra traktörle evine dönerken, koltukta oturan oğlu Ayaz Yen, araçtan düştü.

Lastiğin üzerinden geçtiği Ayaz ağır yaralanırken, babasının ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz , doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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