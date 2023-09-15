Acı olay | Eşini hastaneye götürürken kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Yamaçova Mahallesi'nde Mehmet Karaçalıoğlu (46) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Gönül Karaçalıoğlu, Tuğba Karaçalıoğlu ve Gönül Evlioğlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.