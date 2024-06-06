Acil durum bildiren THY uçağı saatler sonra İstanbul'a döndü

Türk Hava Yolları’na ait İstanbul-Panama seferini yapan yolcu uçağından acil durum bildirildi. Saatlerce havada kalan uçak, akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Acil durum bildiren THY uçağı saatler sonra İstanbul'a döndü

Türk Hava Yolları’nın () - City seferini icra eden TK801 sefer sayılı Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, bu sabah saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yaptı.

Fransa hava sahasındayken TC-LLN kuyruk tescilli uçakta acil durum kodu bildirildi. Durum üzerine uçuş ekibi Biskay körfezi üzerinden dönerek Paris'e divert kararı aldı. Bu karardan vazgeçilmesi üzerine ekip iniş için İstanbul’a yönlendirildi.

Acil durumun nedeni öğrenilemezken, THY yetkililerinden de konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNİŞ YAPTI

Acil durum ilan edilmesine rağmen saatlerce havada kalan uçakta, teknik bir arızadan kaynaklı acil durum deklare edildiği iddia edildi. Boeing tipi yolcu uçağı akşam saatlerinde İstanbul Havalimanı’na sorunsuz iniş yaptı.

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