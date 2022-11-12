Acil serviste hayat kurtaran müdahale

Elazığ'da soluk borusuna şeker kaçan çocuk, bir hastanenin acil servisinde yapılan müdahaleyle kurtarıldı.



Olay, akşam saatlerinde, Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Perşembe Pazarı mevkisinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen baba, 2 yaşındaki oğlunun ısrarına dayanamayıp, çocuğuna şeker aldı. Çocuğun yediği şeker, bir süre sonra soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden babanın telaşlandığını gören çevredekiler, yoldan geçen bir otomobilin sürücüsünden yardım istedi. Yardımsever vatandaşlar, bebek ile babasını bir otomobile bindirdi. Otomobil sürücüsü, nefes alamayan çocuğu ve babasını olay yerine çok yakın olan Mediline Hastanesi’nin Acil Polikliniğine getirdi.



ÇOCUĞU KURTARDI, ŞEKERİ O ANLIK SİNİRLE YERE FIRLATTI



Telaşla hastaneye giren baba, kucağında tuttuğu ve nefes borusuna şeker kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuğu için bağırarak yardım istedi. Hastanenin başhekimi ve aynı zamanda acil doktoru Yusuf Kenan Aydın, çocuğa hızla müdahale ederek şekeri çıkardı ve tekrar nefes almasını sağladı. Bebeği kurtaran doktor, elindeki şekeri de o anlık sinirle yere vurarak kırdı.



Çocuğunun kurtarılmasıyla rahat bir nefes alan baba ise üzerindeki montu ile kazağını çıkararak dizlerinin üzerine çöktü ve ağladı. O anlar hastanenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Bebeği kurtaran doktor Yusuf Kenan Aydın, "Çok hızlı davranarak duruma müdahale ettik. Başarılı olduk ve çocuğun hayatını kurtardık. O şekeri çıkarırken de bir anlık sinir ve yaşanan durumdan kaynaklı şekeri yere vurarak kırdım. Bu durumun mutluluğu tarif edilemez gerçekten. O an baba hüngür hüngür ağladı ben de orada gözyaşlarıma hakim olamadım. Lütfen aileler çocuklarına şeker verirken çok dikkat etsinler" dedi.