Acılı babadan sokak köpekleri tepkisi

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde kendisine saldıran köpekten korunmak için yola çıkınca otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 13 yaşındaki Ulu Baran Kalemköy’ün tedavisi sürüyor. Vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Ortaokul öğrencisinin tedavisinin 1.5 yıl sürmesi tahmin ediliyor.



Olayın yaşandığı sırada bir kişinin köpeklere yem verdiği, köpekten kaçan çocuğa araç çarpmasına rağmen köpeklere yem veren kişinin çocuğa yardım etmek yerine köpeklere yem vermeye devam ettiği ileri sürüldü.



"ÖNLEM ALIN" ÇAĞRISI



Oğlunun yaşadığı kazaya ilişkin görüntüleri izlerken kanının donduğunu belirten acılı baba Yusuf Kalemköy, yetkililere seslenerek önlem alınmasını istedi.

Kalemköy, “Bu yaşadığımız kaza bizi çok yıprattı. Burada kimsede bir suç aramıyorum ama görüntüleri izlediğimizde orada başıboş köpekler olduğunu gördük. Daha önce orada yaşayanlar bu köpeklerden rahatsız olduklarını ile getirmişler ama hiçbir müdahale yapılmamış. Bu bizim çocuğumuzun başına geldi. Eğer müdahale edilmezse başka çocuklarında başına gelecektir. Şu an bizim için önemli olan çocuğumuzun sağlığına kavuşması, dört saatlik büyük bir operasyon geçirdi” dedi.



"HAYVANLARDA SUÇ ARAMIYORUZ"



İnsanların can güvenlikleri için sokak hayvanlarının temiz düzgün barınaklara alınması gerektiğini belirten Kalemköy, “Hepimiz havyaları seviyoruz. Çocuğu hayvan kovaladı diye çocukta da hayvanda da suç aramıyoruz. Yetişkin birisine de köpek saldırsa korkar. Ben herkesin duyarlı olmasını istiyorum. Bu konuda bizimde elimizden gelen ne varsa yapılım. Hayvanlar için güzel yerler oluşturulsun. Onları oralara taşıyayım. Hayvanların da hayatlarını güvenceye alırsak bizim içinde iyi olur” dedi.

"TEDAVİSİ 1,5 YIL SÜRECEK"



Kalemköy, oğlunun tedavisinin 1.5 yıl süreceğini ifade ederek, “Tüm geleceğini etkileyecek. Yetkililerden bir an önce tedbir almalarını istiyoruz. Üniversite hastanemiz elinden gelen her şeyi yaptı. Doktorlarımız, Rektörümüz herkes ilgilendi” dedi.



"ÇOCUĞA YARDIM ETMEDİ"



Görüntüleri izlerken kanının donduğunu söyleyen Kalemköy, bir kişinin oğluna araç çarpmasına rağmen yardım etmek yerine köpeklere yem vermeye devam ettiğini ileri sürerek, “Elbette yem vereceğiz ama çocuğa müdahale etmiyorlar. Halen köpeklere yem vermeye devam ediyorlar. Tabii yedireceğiz bu bizim insanlık görevimiz ama içimiz acıyor” dedi.



13 yaşındaki çocuk 4 saatlik operasyon geçirdi

"SÜRÜCÜ HIZLIYDI"



Baba Kalemköy, sürücünün yavaş gitmesi gerektiği yerde hızlı gittiğini vurgulayarak şunları kaydetti:



“Köpek havlayınca orada bir halk otobüsü var cebe girmeyip yol üstünde bekleme yapıyor. Çocuk korkup yola çıkınca otobüs nedeniyle gelen diğer aracı görmüyor. Kazaya sebebiyet veren evladımız da olsa, 70’den 50’ye düşün diye bir tabela var. Hızını düşürmesi gerekirken 90 ila 100 arasında bir hızla geliyor.”