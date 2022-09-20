Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi: Ilıcalı'nın kolu kırıldı

İstanbul Sarıyer'de, Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı ise hafif şekilde yaralandı.



Motor kazası haberini alan Acun Ilıcalı'nın yakınları hastaneye akın etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı da hastaneye gelenler arasında yer aldı.



Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı

Kaza, Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Acun Ilıcalı, motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarpan ticari araç.

Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'yı ziyaret etti.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ DA HASTANEYE GELDİ



Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.



Oyuncu İbrahim Büyükak da haberi alır almaz hastaneye geldi. Büyükak, "Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim." dedi.