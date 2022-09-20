Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi: Ilıcalı'nın kolu kırıldı

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Sarıyer'de motosiklet kazası geçirdi. Kazada Acun Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun ise hafif yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 20.09.2022 - 06:16 | Son Güncelleme : 20.09.2022 - 06:18

Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi: Ilıcalı'nın kolu kırıldı

Sarıyer'de, 'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı ise hafif şekilde yaralandı.

Motor kazası haberini alan 'nın yakınları hastaneye akın etti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı da hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi: Ilıcalı'nın kolu kırıldı - 1 Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı

Kaza, Sarıyer Kemerburgaz Caddesi'nde saat 17.30 sıralarında meydana geldi.

Acun Ilıcalı, motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.'nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı.

Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi: Ilıcalı'nın kolu kırıldı - 2 Acun Ilıcalı'nın kullandığı motosiklete çarpan ticari araç.

Motosikletten düşen Ilıcalı'nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Acun Ilıcalı ve kızı motosiklet kazası geçirdi: Ilıcalı'nın kolu kırıldı - 3 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'yı ziyaret etti.

FENERBAHÇE BAŞKANI ALİ KOÇ DA HASTANEYE GELDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile çok sayıda sanatçı hastaneye gelenler arasında yer aldı.

Oyuncu İbrahim Büyükak da haberi alır almaz hastaneye geldi. Büyükak, "Duyduğumuz kadarıyla durumu iyi. Şimdi hepsini öğreneceğim." dedi.

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