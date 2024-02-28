Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kimdir?

Gündemdeki haberler nedeniyle Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile ilgili araştırmalar başladı. Son olarak Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilciliğini yürüten Erdem Gül, 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Adalar belediye başkanı seçildi. Peki, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kimdir?

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül kimdir?

1967 yılı Giresun doğumlu Erdem GÜL, Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu’ndan mezun olmuştur.

1990 yılından itibaren ulusal basında muhabirlik ve yöneticilik yapmıştır. Gazetecilik yaptığı dönemde, çeşitli siyasi partileri izlemiş, Başbakanlık ve Parlamento muhabirliği yapmıştır.

Son olarak Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilciliğini yürüten Erdem Gül, Aslı Işık Gül ile evlidir ve çiftin Deniz ile Sarp Güney adında 2 çocukları vardır.

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