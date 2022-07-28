Adalet Bakanı Bozdağ'dan yargıya sosyal medya uyarısı

Hakim ve savcılara sosyal medyaya yönelik uyarılarda bulunan Adalet Bakanı Bozdağ, ''Ahkam kesenlere boyun eğmemek lazım'' dedi.

Bozdağ, kakim ve savcıların her alanda adil, tarafsız, dürüst olarak Anayasa, kanun, hukuka uygun vicdani kanaatleri ile hakkı tespit edip, gerçek sahibine teslim etmekle görevli olduklarını belirtti..

''SOSYAL MEDYAYA, TROLLERE BAĞLI DEĞİLDİR''

Verilen kararlarda gerekçelerin açık ve anlaşılır şekilde yazılmasının önemine dikkati çeken Bozdağ, "Türkiye'nin yargısı, hakim ve savcılarımızın hükmü ve kararı neye bağlıdır? Anayasa, kanun, hukuk, buna bağlı vicdani kanaate bağlıdır'' dedi ve hakim ve savcıların sosyal medyaya değil Anayasa ve yasalara bağlı olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bozdağ, şöyle konuştu:

''Sosyal medyaya, trollere, efendim birtakım taraftarlıklara göre ahkam kesenlere bağlı değildir. Eğer herhangi bir hakim ve savcı, sosyal medyada hakimlik yapanlara, savcılık yapanlara, avukatlık yapanlara, ahkam kesenlere boyun eğerse, boyun eğdiği gün adaleti ayağının altına almış olur"