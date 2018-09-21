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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tahliye edilmesine ilişkin basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bakan Gül, "Türk yargısı bağımsız kararını vermektedir. Tabi gerekçeli kararı da görülecek. Dolayısıyla bu konunun muhatabı ve karar vericisi Türk yargısıdır" dedi.