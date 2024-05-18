MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

2024 MSÜ tercih sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından, öğrenciler aday değerlendirme puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?



2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.



Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.



MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?



MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.



Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.



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