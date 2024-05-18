MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 3 Nisan tarihinde başlayan 2024 MSÜ tercihleri 10 Mayıs'ta sona erdi. MSÜ tercih sürecinin tamamlanmasının ardından ise gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2024 MSB MSÜ tercih sonuçları tarihi)

2024 tercih sonuçları için tarih araştırmaları devam ediyor. 10 Mayıs'ta tamamlanan MSÜ tercih işlemlerinin ardından, öğrenciler aday değerlendirme puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2024 MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

(MSÜ) tercihleri, 3 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının bu yıl haziran ayının ilk haftası itibarıyla açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

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