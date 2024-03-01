Adalet Bakanı Tunç: "Türkiye'de demokrasinin standartlarını yükselttik"

Bakan Tunç, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, Kastamonu'nun çok köklü bir kent olduğunu söyledi.



İstikrarın süreceğini ifade eden Tunç, "Hükümet olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle inşallah önümüzdeki dört yıl istikrar süreci olacak. Bakın bir deprem yaşadık. 6 Şubat 2023'te 11 vilayetimiz yerle bir oldu. Şimdi o şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. Bir de ondan önce 3 yıl kapalı kaldık, pandemi yaşadık, bütün dünya ekonomileri etkilendi, bizim ekonomimizde etkilendi." diye konuştu.



AK Parti iktidara geldikten sonra Türkiye'nin ileriye gittiğini belirten Tunç, "Biz 2002'de iktidarı devraldığımızda 21 bankası batmış, IMF'ye muhtaç, emeklinin maaşının bile artık ödenemez noktaya geldiği batık bir tabloyu devralmıştık. Oradan çıktık geldik. Şimdi bu pandeminin, 6 Şubat depremlerinin etkisiyle olumsuz etkilenen ekonomimizi yeniden toparlıyoruz, yeniden emeklimizin, memurumuzun, işçimizin alım gücünü arttırmak için çalışıyoruz. Önümüzdeki dört yıllık seçimsiz geçecek sürede icraat hamleleriyle halkımızın refahını yeniden arttırmanın gayretinde olacağız. Millet olarak çok zorlukları birlikte aştık. Bunu da sizlerle beraber aşacağız inşallah. Yeter ki huzur, güven, güvenlik, adalet olsun." ifadelerini kullandı.



Bakan Tunç, adaletin önemine vurgu yaparak, şunları kaydetti:



"Adaletten ayrılmamaya çalışacağız, hukukun üstünlüğünden hiçbir zaman taviz vermeyeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerin kısıtlandığı o 1990'lı yıllara artık geri dönüş yok. O koalisyonlu, krizli yıllara geri dönmeye hiç gerek yok. Bugüne kadar Türkiye'de demokrasinin standartlarını hep yükselttik, vatandaşlarımızın özgürlüklerini arttırdık. Bundan sonra da yine demokrasimizin standardını yükseltmenin gayreti içerisinde olacağız. Anayasamızda sessiz devrim sayılan reformları yaptık."



Yaptıkları demokratik dönüşümlere değinen Tunç, "Yüksek Askeri Şura'dan Milli Güvenlik Kurulu'nun yapısına varıncaya kadar hepsini demokratikleştirdik. Darbeciler yargılanamaz diye bir madde vardı, sizin desteğinizle biz onları kaldırdık. Gerektiğinde sıkı yönetim ilan edilebilir diye madde vardı, siz referandumlarda gittiniz, oyu verdiniz ve bunları kaldırdık." şeklinde konuştu.



Tunç, sivil anayasanın önemine değinerek, "İnşallah yeni dönemde yeni demokratik, sivil bir Anayasayı da yapmak nasip olur. Meclis'te böyle bir uzlaşma sağlanabilirse inşallah ülkemiz için de Türkiye yüzyılının başlangıcında bu da hayırlı bir çalışma olur inşallah. Milletimize olan borcunuzu da yerine getirmiş oluruz." dedi.



Seçim bürosu açılışından sonra Hanönü ilçesine geçen Tunç, belediye önünde bekleyen vatandaşları selamladı.



Bakan Yılmaz Tunç daha sonra Belediye Başkanı Serkan Uçar'ı makamında ziyaret etti.

