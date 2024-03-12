Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Son seçimim” sözleri hakkında açıklama

CHP'YE "PARA SAYMA" SORUŞTURMASI



Adalet Bakanı Tunç’a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma da soruldu.



Bakan Tunç, görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin almaya başlandığını söyledi.



Siyasi Partiler Kanunu’na göre, bağış yapmanın da kuralları olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor… Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak.” dedi.

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