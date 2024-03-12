Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Son seçimim” sözleri hakkında açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Son seçimim” açıklaması hakkında konuştu.
Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anayasa’nın bir kuralını hatırlattığını söyledi.
Cumhurbaşkanının, Anayasa’nın 101’inci maddesine göre 2 dönem seçilebileceğini söyleyen Bakan Tunç, “Ama 116’ncı maddenin 3’üncü fıkrasında da eğer TBMM, cumhurbaşkanlığının ikinci döneminde seçimleri yenileme kararı alırsa o durumda üçüncü dönem için adaylık yolu açılır. O günlere daha çok zaman var.” dedi.
YAZAR EYLEM TOK VE KAZAYA KARIŞAN OĞLUNUN ABD'YE KAÇMASI
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eyüpsultan’daki ölümlü kazanın ardından annesi yazar Eylem Tok’la birlikte önce Mısır’a ardından ABD’ye kaçan T.C. hakkındaki soruşturmaya ilişkin soruyu da yanıtladı.
ABD Adalet Bakanlığı’ndan beklenen cevabın geldiğini söyleyen Bakan Tunç, bazı belgeler istendiğini belirterek, “Bu belgeleri tamamladık. Umut ediyoruz ki ABD talebimizi olumlu karşılasın ve yargılama süreci devam etsin.” dedi.
Bakan Tunç, kaza sonrası olay yerine gelen ve anne ile oğlunu havalimanına bırakan kişi ile mağdurlardan birinin telefonunu emniyete teslim eden kişinin gözaltına alındığını söyledi.
CHP'YE "PARA SAYMA" SORUŞTURMASI
Adalet Bakanı Tunç’a Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hakkında başlatılan para sayma görüntülerine ilişkin soruşturma da soruldu.
Bakan Tunç, görüntülerdeki kişilerin ifadelerinin almaya başlandığını söyledi.
Siyasi Partiler Kanunu’na göre, bağış yapmanın da kuralları olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “Bu konuda leyhte ve aleyhte çok beyan var. İstanbul İl Başkanlığı binasının alınmasıyla ilgili bir para olduğu söyleniyor… Tüm bunlar Cumhuriyet Başsavcılığı’nın inceleyeceği hususlar. Bir kara para varsa tüm bunlar ortaya çıkacak.” dedi.
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