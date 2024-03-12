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Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname

Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan kazanın soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Adalet Bakanlığı, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C. ve annesi Eylem Tok'un iadesi için ABD'ye talepname hazırladı.

Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname
Kayıp telefonun gizemi çözüldü: "Eylem Tok 'Sahibine vereceğim' diyerek aldı"

Kayıp telefonun gizemi çözüldü: "Eylem Tok 'Sahibine vereceğim' diyerek aldı"

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Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

iade için ABD makamlarıyla irtibata geçti.

Bakanlık, 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi Tok'un ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

BAKAN TUNÇ: ABD'DEN İADELERİ İSTENDİ

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yapmış ve Tok ve oğlu T.C. hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı.

Tunç, ABD'den iadelerinin talep edildiğini bildirmişti.

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