Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname

Eyüpsultan'da lüks ciple emniyet şeridinde arızalanan ATV motorunu kontrol eden gruba çarpan ve 1 kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin annesi ünlü yazar Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.



Adalet Bakanlığı iade için ABD makamlarıyla irtibata geçti.



Bakanlık, 17 yaşındaki T.C. ve onu yurt dışına kaçıran annesi Tok'un ABD'den iadesi için talepname hazırlandı.

BAKAN TUNÇ: ABD'DEN İADELERİ İSTENDİ



Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konuya ilişkin açıklama yapmış ve Tok ve oğlu T.C. hakkında tutuklama kararı verildiğini açıklamıştı.



Tunç, ABD'den iadelerinin talep edildiğini bildirmişti.