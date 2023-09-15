Adalet Bakanı Tunç'tan Sivas katliamı davası tepkilerine yanıt

Sivas Katliamı davasının 30 yıl sonra zaman aşımı nedeniyle düştü.

Karara muhalefet tepki gösterdi; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Buna karar denmez, olsa olsa suç ortaklığıdır." ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da karara ve gelen tepkilere yanıt verdi. Tunç Kılıçdaroğlu'nun suç ortağısınız sözlerini hatırlatarak "Sivas davasında firari 3 sanığın zaman aşımı nedeniyle sürenin dolmuş olması nedeniyle mahkeme kararını eleştirerek Sayın Cumhurbaşkanımıza siz suç ortağısınız diye beyanatta bulunuyor. Bu çok çirkin bir beyanat." dedi.

1993 yılında meydana gelen olay sonrası yargılama sürecinin başladığını ve mahkumiyetler verildiğini söyleyen Tunç, "Sanıklar hükümlü durumda, cezalarını çekmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Firari olan 3 sanık yakalanamadığı için yargılama sürecinin yapılamadığını belirten Tunç, "Kırmızı Bülten de sonuç vermedi. Bu anlamda 30 yıllık zaman aşımı süresi doldu. O günkü kanuna tabi oldukları için yargının böyle bir kararı oldu." ifadelerini kullandı.