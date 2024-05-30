Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı

Komisyon başkanının silahlarla fotoğrafı basına yansımıştı. Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi. Haberi sosyal medya paylaşımıyla duruyan Bakan Tunç, “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.” dedi.

“Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullanan Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.