Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı

Silahlarla fotoğrafı basına yansıyan İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Oktay Tabur, görevden alındı. Olayla ilgili olarak açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.” uyarısında bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı

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İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hakim Oktay Tabur’un yetkileri alındı.

Komisyon başkanının silahlarla fotoğrafı basına yansımıştı.

Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.

Haberi sosyal medya paylaşımıyla duruyan Bakan Tunç, “Hakim ve Cumhuriyet Savcılarımız Yargı Etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadırlar.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’nın yetkisi sonlandırıldı - 1 Tabur'un medyaya yansıyan silahlı fotoğrafı

“Bu kapsamda, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı hakkında kamuoyuna yansıyan görüntüler ve iddialarla ilgili olarak Hakimler ve Savcılar Kurulunca inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullanan Bakan Tunç, İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı yetkisinin de sonlandırıldığını bildirdi.

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