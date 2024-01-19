Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Tüm partiler sandıklara sahip çıksın

YENİ ANAYASA İHTİYACI



Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğine işaret eden Tunç, Anayasa'yı sivil, demokratik, kuşatıcı hale getirmek gerektiğini belirtti.



Bu konuda herkesin mutabık olduğunu dile getiren Tunç, şunları anlattı:



"Siyasi düşüncesi çok farklı olsa da herkes, bütün siyasi partiler 'Evet Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı var' diyor ama tabii 'Bir masa etrafında toplanalım, uzlaşalım' denildiğinde de bu zorluğu da hep beraber görüyoruz. Geçmişte bu konuda çok girişimler oldu ama maalesef başarıya ulaşamamıştı. 60 maddeye kadar uzlaşmalar oldu, sonrasında masalar dağıldı. Temennimiz 28. Yasama Dönemi, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı ve milletimize olan borcumuzu inşallah 28. Dönem parlamentosunda bir uzlaşma sağlanır ve darbe anayasasından da ülkemiz kurtulur. Demokratik, sivil bir anayasayla inşallah yolumuza devam ederiz."



Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci kabinesinin çok önemli gündem maddelerinin bulunduğuna değinen Tunç, "Bir kere birinci gündemimiz 11 vilayetimiz depremde yıkıldı, bir an önce bu şehirlerimizi ayağa kaldırmak ve tüm şehirlerimizi depreme ve afet riskine karşı duyarlı, dirençli hale getirmek. O nedenle yerel yönetimler önemli. Yerel yönetimlerin hükümetimizle uyumlu yapacağı çalışmalar, kentsel dönüşüm çalışmaları, vatandaşlarımızın daha güvenli şehirlerde, beldelerde yaşayabilmesi anlamında önemli. Bursa'da bu uyumun yakalanmış olması ve bundan sonra da bu uyumun devam edecek olmasının Bursa için bir fırsat ve şans olduğunu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"TÜM PARTİLER SANDIKLARA SAHİP ÇIKSIN"



Bakan Tunç, konuşmasını şöyle tamamladı:



"Burada avukatlarımız var, hukukçularımız var. Sandıklara sahip çıkacağız, tüm partiler sahip çıksın. Yani tüm partilerin hukukçuları olsun. Herkes kendi oyuna sahip çıksın ki millet iradesi en doğru bir şekilde tecelli etsin. Sayın Cumhurbaşkanı'mız geniş bir istişare neticesinde, geniş bir kamuoyu yoklaması neticesinde adayların tespitini sağlamaya çalıştı ve illerdeki adaylarımız belirlendi. Şimdi sıra ilçelerimizde ve inşallah ilçelerimizdeki en doğru adaylar belirlenerek, o doğru adaylara vatandaşımız en doğru kararını inşallah verecektir ve onların güvenine layık olabilmek için de bizler gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Ben şimdiden 31 Mart seçimlerimizin Bursa'mıza ilçelerine ve tüm mahallelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."



AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan'ın da katılımcılara seslendiği, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, milletvekilleri ve partililerin katıldığı program, basına kapalı devam etti.