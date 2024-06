Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan uluslararası kuruluşlara tepki

Tunç, Kurban Bayramı namazını Bartın'daki Şadırvan Camisi'nde kıldı. Namazın ardından cemaatle bayramlaşan Tunç, basın mensuplarına çikolata ikram etti.



Cami çıkışında gazetecilere açıklama yapan Tunç, hayırlara vesile olmasını niyaz ederek Türk milletinin ve İslam aleminin bayramını tebrik etti.



Bakan Tunç, bayramda da çalışan başta sağlık personeli, sınır boylarındaki askerler ve güvenlik güçleri ile kamu personeli ve özel sektörde çalışanlara kolaylıklar diledi, şehit ailelerinin ve gazilerin bayramını kutladı.



Bayramların, kardeşliğin, dayanışmanın doruk noktasına çıktığı, paylaşmanın arttığı günler olduğunu belirten Tunç, Kurban Bayramı'nın barışa ve huzura vesile olmasını temenni etti.



Gazze ve Filistin'den dolayı buruk bayram geçirdiklerini dile getiren Tunç, "9 aydan bu yana devam eden katliam söz konusu. 37 binden fazla Filistinli şehit edildi. İsrailli saldırganlar maalesef 16 binden fazla çocuğu katlettiler. 10 binden fazla kadın katledildi. Maalesef bunlar dünyanın gözü önünde gerçekleştirildi. Çocuk, kadın katilleri maalesef durdurulamadı. Mülteci kampları, ibadethaneler, cami ve kilise ayrım yapılmadan bombalandı. Hastaneler bombalandı ve dünyanın gözü önünde soykırım işlenmeye devam ediliyor." diye konuştu.



Tunç, insanlığı temsil eden, bu tür sorunları çözmek için görevli olan uluslararası kuruluşların etkisiz kaldığını 9 aydan bu yana tüm çıplaklığıyla gördüklerine dikkati çekti.



Bakan Tunç, Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği için İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanında dava açıldığını anımsatarak, şöyle devam etti:



"İsrail yargılanmaya başlandı. İsrail'in aleyhinde Soykırım Sözleşmesi'ni ihlal ettiği için tedbir kararları verildi. Maalesef tedbir kararları uygulanamadı. İsrail'in bu saldırıları durdurması noktasında mahkeme kararı var ortada ama bu mahkeme kararı maalesef icra edilemiyor. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin de etkisiz kaldığını görüyoruz. Uluslararası Ceza Mahkemesi, başsavcısı soruşturma başlattı. Bu soruşturma çerçevesinde İsrailli yöneticiler hakkında yakalama kararı talep etti. Maalesef bunun da icra kabiliyetinin olmadığını hep beraber üzülerek görüyoruz."



"BU BAYRAM MÜSLÜMANLARIN HÜZÜN DUYDUĞU SON BAYRAM OLSUN"



Uluslararası sistemin, insanlığın sorunlarına çare olamadığının Filistin ve Gazze'deki katliamlarda da net şekilde görüldüğünü vurgulayan Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya 5'ten büyük" diyerek, uluslararası sistemin ve kuruluşların, insanlığın sorunlarına çare olması gerektiğini, çare olamıyorsa burada problem olduğunu ve uluslararası sistemin revizyona tabi tutulması gerektiğini başta BM kürsüsü olmak üzere her platformda söylediğini, İtalya'daki G7 Zirvesi'nde de Gazze ve Filistin'de akan kanın durdurulması için liderlerle görüşmeler yaptığını ifade etti.



Tunç, 9 aydan bu yana da Türkiye'nin Gazze'de akan kanın durdurulması için mücadelesini en güçlü şekilde sürdürdüğünü, Filistinlilere insani yardım konusunda desteğini hiçbir zaman esirgemediğini dile getirdi.



Dünyada insan haklarını savunmaya devam edeceklerinin altını çizen Tunç, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Bugün 'insan hakları' diye bas bas bağıran, 'çocuk ve kadın hakları' diyen uluslararası kuruluşların, Filistin ve Gazze söz konusu olduğunda nasıl çifte standart içerisinde olduklarını maalesef hep beraber üzülerek görüyoruz. Türkiye olarak insan haklarını, dünyada hakkı, hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bunu güçlü şekilde devam ettirmenin gayreti içerisinde olacağız. Temennimiz bir an önce oradaki akan kanın durması, çocuk katillerinin bir an önce yargı huzurunda hesap vermesi ve cezalandırılması. Önünde sonunda bu gerçekleşecek. Bu bayram İslam aleminin, Müslümanların sıkıntı çektiği, hüzün duyduğu son bayram olsun. Bütün temennimiz bu. Türkiye olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında, onların destekçisi olmaya devam edeceğiz."