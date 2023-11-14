Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yüksek yargıda yaşanan gerilimin yeni anayasa ihtiyacını ortaya çıkardığını söyledi. Bakan Tunç, “Son tartışmaları da dikkate aldığımızda, yüksek mahkemelerde görüş ayrılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde yeni anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir.” dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu.

Bakan Tunç, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yeni anayasa ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.

Bakan Tunç, “Son tartışmaları da dikkate aldığımızda, yüksek mahkemelerde görüş ayrılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde yeni anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir.” diye konuştu.

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