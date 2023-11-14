Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni anayasa açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmalarına ilişkin konuştu.



Bakan Tunç, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının yeni anayasa ihtiyacını ortaya koyduğunu söyledi.



Bakan Tunç, “Son tartışmaları da dikkate aldığımızda, yüksek mahkemelerde görüş ayrılıklarının da ortaya çıktığını düşündüğümüzde yeni anayasaya ihtiyacımız olduğu açık. Bu konuda herkes hemfikir.” diye konuştu.