Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni anayasa ve 9’uncu Yargı Paketi açıklaması

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yeni anayasa çalışmaları ile 9’uncu Yargı Paketi düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Yeni anayasa için önümüzdeki dönemde bir uzlaşma gerçekleşmesini umduklarını söyleyen Bakan Tunç, 9’uncu Yargı Paketi çalışmalarında son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Tunç, sokak hayvanlarını koruyacak ve tehdit etmeyecek bir düzenleme yapılması gerektiğini de ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan yeni anayasa ve 9’uncu Yargı Paketi açıklaması

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin Meclis’teki grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

’nin yeni, sivil bir kavuşması konusunda herkesin mutabık olduğunu söyleyen Bakan Tunç, “İnşallah yeni dönemde bu uzlaşma gerçekleşir.” dedi.

Bakan Tunç, 9’uncu Yargı Paketi çalışmalarında ise sona gelindiğini ifade etti. Bakan Tunç, düzenlemenin tatile girmeden yasalaşacağını söyledi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye de değinen Bakan Tunç, “Hayvanlarımızı korumamız lazım. Hem hayvanlarımızı koruyacak hem de tehdit etmeyecek bir düzenlemeyi hayata geçirmeliyiz.” dedi, bu noktada belediyelere de düşen görevler olduğunu söyledi.

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