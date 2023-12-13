Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınav yerleri nasıl öğrenilir?

Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav yerleri nasıl öğrenilir?

(Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınav giriş belgeleri sınav tarihine kısa bir süre kala erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden görüntüleyebilecekler.

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Adalet Bakanlığı (Hakim ve Savcı Yardımcılığı) sınav giriş belgeleri erişime açıldı: Sınav yerleri nasıl öğrenilir? - 1

SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

ÖSYM sınav giriş belgesi duyurusunda;

"23-24 Aralık 2023 tarihlerinde uygulanacak olan 2023-Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı), 2023-Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2023-Adli Yargı-Avukat) ile 2023-İdari Yargı Hâkim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı’na (2023-İdari Yargı) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 13 Aralık 2023 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

23-24 Aralık 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-Adalet Bakanlığı Sınavlarında;

- Adaylar, 23 Aralık 2023 tarihinde Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak alan Bilgisi Testi’nin uygulanacağı 1. Oturum için saat 10.00’dan sonra; Adli Yargı Testi’nin uygulanacağı 2. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

- Adaylar, 24 Aralık 2023 tarihinde Adli Yargı-Avukat Testi’nin uygulanacağı 3. Oturum için saat 10.00’dan sonra; İdari Yargı Testi’nin uygulanacağı 4. Oturum için saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır." ifadelerini kullandı. 

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