Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alınacak! İşte başvuru tarihi ve şartları

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, 14 mühendis, 32 bilişim personeli ve 18 çözümleyici kadroları için başvurular, 20 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında, e-Devlet üzerinden yapılacak. İşte, Adalet Bakanlığına 64 sözleşmeli personel alımının ayrıntıları...



Mühendis kadrosu için adayların, 2022- KPSS (B) Grubu P3 puan türünden en az 60 puan almış olması gerekiyor. Diğer adaylardan da KPSS B Grubu P3 puanı ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) puanı istenecek.



Adaylar, Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak sözlü sınavdaki başarı sırasına göre işe kabul edilecek.



MÜHENDİS ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN



ÇÖZÜMLEYİCİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN



BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI İÇİN TIKLAYIN

