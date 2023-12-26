Adalet Bakanlığına personel alımı sözlü sınav sonuçları yayımlandı

SONUÇ DUYURUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçları yayımlanmıştır. Sözleşmeli psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker, teknisyen, koruma-güvenlik görevlisi, teknik hizmet ve destek personeli ünvanlarında görev alacak mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

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