Adalet Bakanlığına personel alımı sözlü sınav sonuçları yayımlandı

Adalet Bakanlığına alınacak personel için sözlü sınav sonuçları yayımlandı. Adaylar, Adalet Bakanlığına personel alımı sözlü sınav sonuçlarına https://pgm.adalet.gov.tr/ adesinden ulaşabilecek.
SONUÇ DUYURUSU
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçları yayımlanmıştır. Sözleşmeli psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker, teknisyen, koruma-güvenlik görevlisi, teknik hizmet ve destek personeli ünvanlarında görev alacak mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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