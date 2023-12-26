Adalet Bakanlığına personel alımı sözlü sınav sonuçları yayımlandı

Adalet Bakanlığına alınacak personel için sözlü sınav sonuçları yayımlandı. Adaylar, Adalet Bakanlığına personel alımı sözlü sınav sonuçlarına https://pgm.adalet.gov.tr/ adesinden ulaşabilecek.

Adalet Bakanlığına personel alımı sözlü sınav sonuçları yayımlandı

Adalet Bakanlığına alınacak personel için sözlü sınav sonuçları yayımlandı. Adaylar, Adalet Bakanlığına sözlü sınav sonuçlarına https://pgm.adalet.gov.tr/ adesinden ulaşabilecek.

Adalet Bakanlığına personel alımı sözlü sınav sonuçları yayımlandı - 1

SONUÇ DUYURUSU

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek 486 personel için sözlü sınav sonuçları yayımlanmıştır. Sözleşmeli psikolog, sosyal çalışmacı, mühendis, tekniker, teknisyen, koruma-güvenlik görevlisi, teknik hizmet ve destek personeli ünvanlarında görev alacak mesai arkadaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...