Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 32°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 4 Haziran 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

32

/

20

Yarın

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

20

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

40

/

21

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

41

/

22

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

36

/

22

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