Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 12 Mayıs 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Gök Gürültülü Sağanak Yağış, sıcaklık 27°. Yarın için Adana hava durumu Kısa Süreli Gök Gürültülü Sağanak, sıcaklık 28°. 17 Mayıs 2024 Cuma Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°. 18 Mayıs 2024 Cumartesi Adana hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 32°. 19 Mayıs 2024 Pazar Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°.
Bugün
27/
16
Yarın
28/
16
Cuma
30/
16
Cumartesi
32/
18
Pazar
32/
18
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