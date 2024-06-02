Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°. Yarın için Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 40°. 4 Haziran 2024 Salı Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 41°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 36°.