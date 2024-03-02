Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Adana için hava durumu bugün nedir? Adana için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Adana için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Adana yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Adana için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024
Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Adana İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 22°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 4 Mart 2024 Pazartesi Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 5 Mart 2024 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 6 Mart 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

22

/

9

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

21

/

8

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

21

/

8

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

20

/

9

Çarşamba

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

18

/

10

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