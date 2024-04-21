Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 21 Nisan 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 25°. Yarın için Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. 23 Nisan 2024 Salı Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Adana hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 36°.