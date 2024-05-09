Yolcu otobüsü şarampole uçtu: 4 yaralı

Kayseri-Niğde kara yolunun 45'inci kilometresi İncesu ilçesi yakınlarında Adana’dan Kayseri’ye yolcu taşıyan As Adana firmasına ait yolcu otobüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
12 kişinin bulunduğu otobüste 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gelen ambulanslarla yaralılar İncesu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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