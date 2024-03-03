Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Adana için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 5 Mart 2024 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 6 Mart 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.
Bugün
21/
8
Yarın
21/
8
Salı
20/
9
Çarşamba
18/
10
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Adana Hava Durumu
- Hava Durumu