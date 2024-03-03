Adana Hava Durumu | Adana İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Adana İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Adana için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. Yarın için Adana hava durumu Bulutlu, sıcaklık 21°. 5 Mart 2024 Salı Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 20°. 6 Mart 2024 Çarşamba Adana hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 18°.